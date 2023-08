Calciomercato Milan, dilemma Origi: il belga corre questo rischio

Calciomercato Milan, non si sblocca la situazione legata a Divock Origi: l’attaccante rischia di rimanere fuori dalla lista campionato

Quando manca solo una settimana alla fine del calciomercato Milan, in casa rossonera tiene ancora banco la questione legata al futuro di Divock Origi.

Per l’attaccante belga, che è legato ai rossoneri da un contratto fino al 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione, non sono arrivate ancora offerte concrete. C’è il rischio che la punta resti a Milanello da fuori rosa: Pioli infatti non è intenzionato ad inserirlo nella lista campionato.