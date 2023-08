Calciomercato Milan, sfuma l’ipotesi Beltran per l’attacco rossonero: l’attaccante del River Plate è ad un passo dalla Fiorentina

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sta per sfumare un obiettivo per l’attacco del calciomercato Milan.

La Fiorentina sarebbe infatti ad un passo da Beltran, attaccante del River Plate. I Viola pagheranno 25 milioni di euro. Trattativa ai dettagli.