Calciomercato Milan: sfida alla Juventus per Gianluca Scamacca

Calciomercato Milan: Maldini starebbe sotto traccia puntando a Gianluca Scamacca come vice Ibrahimovic, ma occhio alla concorrenza della Juve

Il Milan starebbe pensando a Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa ma di proprietà del Sassuolo di De Zerbi. Il giocatore sarebbe valutato non meno di 25 milioni di euro.

Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi starebbe riflettendo sul da farsi. Occhio, però, come riporta la Gazzetta dello Sport, alla concorrenza della Juventus di Andrea Pirlo, entrata in corsa nelle ultime ore. Una sfida storica tra i rossoneri e bianconeri, entrambi come in passato a caccia di prospettive per un futuro roseo.