Calciomercato Milan, lo scenario per gennaio: c’è un dubbio per il centrocampo, altro reparto decimato. La situazione

In collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle possibili mosse del calciomercato Milan a gennaio. Secondo il giornalista, quello dei rossoneri sarà un mercato intelligente, nel quale non sono previsti 4 o 5 acquisti.

Influiscono le tante partite ed i troppi infortuni. Un dubbio riguarda il reparto di centrocampo, nel quale la dirigenza potrebbe decidere di intervenire considerando la situazione legata a Krunic (sempre più vicino all’addio) e quella legata a Bennacer, che a breve partirà per giocare la Coppa d’Africa.