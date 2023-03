Calciomercato Milan, Scamacca torna in Italia? Il nuovo scenario. Incidono le difficoltà in Premier League e la rottura con l’agente

Gianluca Scamacca non indossa la maglia da titolare del West Ham da dieci giorni; nel mezzo, un’entrata in corso con quindici minuti disputati. Il futuro del giocatore è in bilico, complice anche la rottura con la sua agenzia di procura, la World Soccer Agency.

Come scrive calciomercato.com, trovato l’agente è tempo di scrivere il proprio futuro. Un addio al West Ham è difficile, considerando che gli Hammers hanno pagato 42 milioni in estate. L’attaccante è sempre piaciuto al Milan, che cerca una punta per il prossimo mercato; difficile però che la società rossonera sborsi 50 milioni per il giocatore.