Calciomercato Milan, un altro super rinnovo si sta per concretizzare: firma vicina con contratto raddoppiato. Le ultimissime notizie

Sembra proprio che il Milan stia blindando i suoi gioielli. Dopo l’accordo ormai raggiunto per il rinnovo di Christian Pulisic, un altro titolare inamovibile di Max Allegri è pronto a firmare: si tratta di Alexis Saelemaekers.

Il calciatore belga, tornato in rossonero dopo i prestiti a Bologna e Roma, si è preso la fascia da titolare a suon di prestazioni convincenti. Nonostante il contratto scada solo nel 2027, la dirigenza, con Tare in prima linea, vuole premiare la sua crescita e blindarlo per il futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo accordo dovrebbe prolungare la scadenza fino al 2029, ma c’è anche la possibilità che si arrivi addirittura al 2030. A fare da contorno al prolungamento, un importante aumento di stipendio: l’ingaggio attuale di 1,5 milioni di euro è destinato a raddoppiare, arrivando a ben 3 milioni di euro.

I contatti con il suo agente sono già a uno stadio avanzato. L’obiettivo della società di via Aldo Rossi è quello di chiudere la trattativa il prima possibile, per evitare inserimenti e assicurarsi le prestazioni di un giocatore ormai fondamentale per lo scacchiere tattico di Allegri. Il rinnovo di Saelemaekers è un segnale chiaro della volontà del Milan di costruire una squadra solida e duratura, puntando sui giocatori che hanno dimostrato attaccamento e valore. Con Pulisic e Saelemaekers blindati, la società può concentrarsi sui prossimi obiettivi di mercato e sulla costruzione della squadra che affronterà i prossimi impegni.