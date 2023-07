Ex Milan, la Juve insiste per Kessie. La situazione

Franck Kessie, centrocampista del Barcellona ed ex Milan, potrebbe presto tornare in Italia: contatti in corsa con la Juve

Come riportato da Sky Sport 24 nell’edizione dedicata al calciomercato, la Juve vuole intensificare i contatti nelle prossime ore con l’entourage di Franck Kessié, dopo aver già effettuato un sondaggio esplorativo con il Barcellona.

L’ivoriano è l’obiettivo primario a centrocampo: si parlerebbe di un arrivo in prestito del calciatore ex Milan, anche se al momento la sua volontà è quella di non tornare in Italia ma di giocarsi le sue chances al Barça. Per concretizzare il suo ipotetico arrivo, comunque, la Juventus dovrebbe prima cedere Arthur (Fiorentina), Zakaria (West Ham) e McKennie (verso la Premier League).