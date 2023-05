Calciomercato Milan, rispunta il clamoroso ex: lo scenario

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno sondato Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto con la Roma: i dettagli

Come riportato dai media romani, potrebbe esserci un clamoroso ritorno nel calciomercato Milan.

I rossoneri infatti avrebbero effettuato un sondaggio per l’ex Stephan El Shaarawy, esterno della Roma in scadenza il prossimo 30 giugno. Se il Faraone non dovesse riuscire a trovare l’accordo per il rinnovo con i giallorossi il Milan potrebbe affondare per quello che di fatto sarebbe il nuovo vice Leao.