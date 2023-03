Calciomercato Milan, torna di moda la candidatura di Marco Asensio: lo spagnolo si libera a parametro zero dal Real Madrid

Il Milan torna a seguire con attenzione il profilo di Marco Asensio. Secondo Fichajes.net, i rossoneri sarebbero in vantaggio per l’esterno spagnolo che si libererà a fine stagione a parametro zero dal Real Madrid.

Da battere c’è la concorrenza della Juventus.