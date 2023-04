Calciomercato Milan, scenario a sorpresa per Smalling. Dettagli

Calciomercato Milan, doppia offerta di rinnovo della Roma per Smalling: Maldini resta alla finestra per l’inglese

Il futuro di Chris Smalling è ancora un punto interrogativo. Il centrale inglese ha ricevuto due offerte dalla Roma per il rinnovo: un annuale da 3.5 milioni di euro, l’ingaggio attuale, o un biennale a cifre più basse ma con numerosi bonus.

Il Milan resta alla finestra: in caso di fumata nera Maldini è pronto ad entrare in azione per l’inglese.