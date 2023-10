Rinnovo Krunic, accordo ai dettagli con il Milan per il prolungamento del centrocampista bosniaco: le ultimissime

Come riferito da Sport Mediaset, siamo ai dettagli per il rinnovo di Rade Krunic, centrocampista rossonero in scadenza di contratto nel 2025 e al centro di numerose in estate durante il calciomercato Milan.

Il bosniaco prolungherà per tre anni a 3 milioni di euro netti. Presto l’annuncio.