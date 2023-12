Rinnovo Maignan, richiesta precisa del portiere: la situazione

Rinnovo Maignan, il portiere vuole restare in rossonero ma ha fatto una precisa richiesta a Furlani: le cifre in discussione

Come riferito da calciomercato.com, il rinnovo di Mike Maignan è un tema apertissimo del calciomercato Milan.

Il portiere, attualmente in scadenza nel 2026, vuole restare e prolungare fino al 2028 ma chiede un ingaggio in linea con i top del ruolo in Europa, ovvero 8 milioni di euro bonus inclusi (adesso ne percepisce 2.8). Ci sarà da lavorare ma filtra ottimismo.