Milan-De Ketelaere, rilancio dell’Atalanta! Ultimissime

Calciomercato Milan, c’è il rilancio dell’Atalanta per Charles De Ketelaere: Gasperini ha promesso questa cosa al belga

Come riportato da Sky, sono ripresi i contatti tra l’Atalanta e Charles De Ketelaere. I bergamaschi hanno fatto un’offerta al rialzo per il belga e si aspettano una risposta in tempi brevi.

Gasperini ha chiamato il ragazzo, in uscita dal calciomercato Milan, confermandogli la centralità nel proprio progetto tecnico.