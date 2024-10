Calciomercato Milan, Ricci si allontana? Concorrenza da urlo, Ibrahimovic spiazzato

Calciomercato Milan, Ricci si allontana? Concorrenza da urlo per il centrocampista del Torino: ci pensa anche l’Arsenal

Potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la corsa a Samuele Ricci del Torino, individuato da tempo come rinforzo per il centrocampo in assenza di Bennacer.

Come anticipato dalla piattaforma esperta di trattative CaughtOffside e dall’insider Ekrem Konur, ma la notizia a dire il vero è stata rimbalzata da più portali oltremanica, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul talento del Torino. Mikel Arteta – si legge in modo particolare – vorrebbe ritagliare per lo stesso Ricci, addirittura un ruolo privilegiato nel suo centrocampo. Il condizionale, aggiungiamo noi a questo punto, è però pur sempre d’obbligo.

