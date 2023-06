Tonali-Newcastle, il Milan dice no: quell’offerta non basta

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rifiutato la prima proposta del Newcastle per Tonali: atteso rilancio da parte degli inglesi

Come riferito da Sport Mediaset, il calciomercato Milan ha detto no alla prima proposta del Newcastle per Sandro Tonali, ovvero una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

In questo senso è atteso un rilancio da parte degli inglesi con la volontà del calciatore che sarà in ogni caso cruciale.