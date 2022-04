Calciomercato Milan, Renato Sanches resta la prima scelta per rinforzare il centrocampo: ma spunta un’alternativa, sempre in Francia

Il Milan continua a tenere un occhio vigile sul calciomercato. La trattativa per il passaggio di proprietà ha messo in stand-by diverse situazioni. Maldini e Massara tuttavia sono sulla via della conferma e potranno continuare il loro lavoro di rinforzo della rosa.

Secondo Tuttosport, a centrocampo la prima scelta resta Renato Sanches, per cui i contatti restano in corso. Ma sempre dalla Ligue 1 spunta l’alternativa al portoghese: Maxence Caqueret. Classe ’00 del Lione, in scadenza nel 2023 cresciuto nello stesso settore giovanile di Pierre Kalulu su cui si potrebbe accelerare nel caso la trattativa per Sanches, soprattutto sulla questione ingaggio, non dovesse concretizzarsi.