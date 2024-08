Calciomercato Milan, REBUS liste: chi RESTA e chi PARTE nel mercato rossonero? Tutti i NOMI in bilico per Uefa e Serie A

Calciomercato Milan: tra nuovi arrivi e addii eccellenti, le liste per Serie A e Champions League diventano un rompicapo

Il Milan di Fonseca si prepara alla nuova stagione con un mercato attivo, bilanciando acquisti e cessioni per rispettare le liste Serie A e UEFA. Morata e Pavlovic sono già inseriti nella lista over 22, mentre altri 13 slot sono occupati da giocatori come Maignan, Tomori e Leao.

Gabbia, Calabria e Pobega occupano la lista dei giovani cresciuti nel vivaio, mentre Sportiello e Florenzi, entrambi infortunati, sono nella lista dei formati in Italia. Musah, Jimenez e Terracciano completano la lista under 22.

Ballo-Touré, Adli, Saelemaekers e Origi sono attualmente fuori dalla lista over 22. Uno dei due slot vacanti è riservato a Emerson Royal, vicino al trasferimento dal Tottenham. L’altro slot potrebbe essere occupato da un nuovo mediano, con Fofana come obiettivo principale.

L’arrivo di un nuovo attaccante, come Abraham, potrebbe portare alla cessione di Jovic. Il Milan cerca anche un secondo portiere, possibilmente inseribile nella lista dei formati in Italia, come Scuffet.

L’interesse per Samardzic crea un rebus per la lista UEFA, poiché il giocatore sarebbe considerato over 22 in Champions League. Lo stesso problema si pone per Musah. Saelemaekers, in caso di permanenza, potrebbe togliere il posto a un nuovo centrocampista o a Bennacer. Anche Adli, se non ceduto, potrebbe occupare uno slot nella lista over 22.