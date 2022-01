Calciomercato Milan, rebus difensore: spunta l’idea Acerbi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Acerbi è l’ultima idea di calciomercato per il Milan per quanto riguarda il difensore centrale. Le ultime

Lunedì sarà un giorno importante per Francesco Acerbi. Infatti, come evidenziato da La Repubblica, il difensore si sottoporrà ai controlli medici di rito per valutare l’entità dell’infortunio rimediato con l’Empoli.

LUNGO STOP – Il timore sarebbe quello di una lesione di secondo grado, che comporterebbe uno stop di 35-40 giorni. Sicuramente un’assenza pesante quella del centrale, per tornerebbe così dopo la sosta delle Nazionali.

MERCATO – E sull’ex Sassuolo ci sarebbero anche voci di mercato. Infatti il Milan starebbe pensando a lui per rinforzare la difesa a giugno. Un po’ presto per parlarne, ma per Ace si tratterebbe di un ritorno.