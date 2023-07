Calciomercato Milan: Rebic va al Besiktas. Chi sono i prossimi due a lasciare i rossoneri in questa sessione estiva

Come riportato da Sky Sport 24, siamo ai dettagli per il passaggio di Ante Rebic al Besiktas: mancano solo le visite mediche e la firma col club turco, con il calciomercato Milan che da questo trasferimento a parametro zero potrebbe ricavare ‘solamente’ due milioni di bonus.

I prossimi due a lasciare i rossoneri potrebbero essere Junior Messias e Fodé Ballo-Touré. Il primo è un obiettivo, anche lui, del Besiktas, mentre il secondo è seguito da Fulham e Bologna ma non ha ancora deciso la destinazione.