Calciomercato Milan, Rangnick punta Ajer: che difesa con lui e Romagnoli

Calciomercato Milan, Ajer primo obiettivo per la difesa: il centrale è stato selezionato da Rangnick per fare coppia al fianco di Romagnoli

Kristoffer Ajer è il primo obiettivo in difesa per il calciomercato del Milan: Ralf Rangnick avrebbe puntato proprio il centrale classe ’98 dei Celtic Glasgow in vista della prossima stagione. La valutazione fatta dal club scozzese è di 20 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del Milan che però per accaparrarselo dovrà battere l’insidiosa concorrenza del Leicester.

La sempre meno probabile conferma di Musacchio e Kjaer starebbero spingendo Ralf Rangnick a cercare un difensore centrale che possa affiancare degnamente Alessio Romagnoli nella prossima annata: Ajer sarebbe l’uomo adatto.