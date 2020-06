Calciomercato Milan: Rangnick indica l’esterno dell’Augsburg

Il tecnico tedesco avrebbe individuato in Bundesliga il profilo giusto per il laterale sinistro offensivo del prossimo Milan

Stando a quanto riportato dal profilo twitter Milanisti Non Evoluti (sempre molto attenti su questioni inerenti il calciomercato, ndr), Ralf Rangnick avrebbe individuato un altro tassello di quello che sarà il suo prossimo Milan.

Il nome è quello di Philipp Max, laterale mancino 26enne tedesco in forza all’Augsburg, autore di 8 reti e 5 gol in questa stagione. Un giocatore molto simile per caratteristiche e ruolo a Theo Hernandez con la differenza che in stagione ha ricoperto tutti i ruoli sulla fascia mancina, dal terzino fino all’esterno alto.