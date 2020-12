Calciomercato Milan: pronti i rinnovi per due rossoneri

Calciomercato Milan: dopo l’ennesima prestazione di valore, la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata a rinnovare i contratti a…

Ennesima prova di carattere e cuore per Davide Calabria. Il suo attaccamento alla maglia è sempre più visibile, non solo per il gol di ieri sera contro il Genoa ma anche dalla sua voglia di lottare su ogni pallone.

Medesimo discorso per Franck Kessie, il cui valore sarebbe ammontato ad almeno 50 milioni di euro. Stando, dunque, a quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Maldini e Massara avrebbero pronti i rinnovi per entrambi. L’ivoriano percepirebbe 3 milioni netti a stagione, per il terzino circa 2 milioni.