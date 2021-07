Calciomercato Milan, primo tentativo per Kaio Jorge: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini ha avanzato una prima offerta di 6 milioni di euro per Kaio Jorge: distanza di 4 milioni col Santos

Calciomercato Milan, si accende la trattativa per Kaio Jorge: come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i rossoneri avrebbero avanzato una prima offerta da sei milioni di euro al Santos per arrivare all’attaccante classe 2002.

Il Santos continua a chiedere 10 milioni di euro per liberarsi del centravanti nonostante il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.