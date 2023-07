Calciomercato Milan: prima offerta per Veliz, lo scenario

Il Milan avrebbe presentato una prima offerta per Alejo Veliz, nuovo obiettivo dei rossoneri per l’attacco

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in uscita ma soprattutto in entrata. In tal senso i rossoneri starebbero avanzando per Alejo Veliz e avrebbero presentato una prima offerta.

Come riportato dal giornalista Renzo Pantich sul proprio profilo ‘Twitter’, si tratterebbe di 14 milioni di euro più bonus. Il suo agente sarebbe in Italia e potrebbero esserci contatti nei prossimi giorni.