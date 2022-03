Calciomercato Milan: possibile altro colpo in attacco oltre ad Origi. I rossoneri valutano il da farsi in attacco

Come riporta La Gazzetta dello Sport le scelte per l’attacco del futuro nel Milan sono in parte vincolare a quello che deciderà Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri stanno ora affondando per Origi ma non è detto che possa arrivare anche un secondo attaccante.