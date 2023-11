Milan-Popovic, Moncada accelera: c’è la svolta per gennaio

Milan-Popovic, Moncada pronto ad accelerare per assicurarsi il talento del Partizan: pronta la svolta in vista di gennaio

Il calciomercato Milan continua ad insistere per Popovic, stellina del Partizan in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre.

Come riporta Tuttosport, Moncada è pronto ad accelerare in maniera decisa per accappararsi il ragazzo a parametro zero in vista di gennaio. I dialoghi col padre-agente si stanno surriscaldando.