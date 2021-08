Calciomercato Milan: Pobega verso l’addio, il Cagliari pronto a chiudere

Calciomercato Milan: Tommaso Pobega verso l’addio ai colori rossoneri ma solo provvisoriamente, ecco le ultime sull’ex Spezia

Il mercato del Milan potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro: il club di Via Aldo Rossi è pronto a cedere in prestito con diritto di riscatto Tommaso Pobega al Cagliari.

L’accordo tra i club è arrivato la scorsa settimana, ora tocca all’ex Spezia dare il via libera definitivo alla trattativa. I rossoneri, con l’addio provvisorio del classe ’99, potranno finalmente chiudere qualche colpo in entrata (il trequartista in pole).