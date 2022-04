Calciomercato Milan: Pioli preferisce Berardi ad Asensio. Agenti a lavoro per abbassare le richieste del Sassuolo

Come riportato da Tuttosport il profilo di Domenico Berardi è il preferito da Pioli nel ruolo di esterno a destra.

Gli agenti del giocatore sono a lavoro da settimane per abbassare le richiese del Sassuolo per il cartellino mentre l’ingaggio non sarebbe un problema per il Milan.