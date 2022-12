Calciomercato Milan: il piano dei rossoneri per Ziyech

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Ziyech. Ecco il piano dei rossoneri per il marocchino del Chelsea

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini l’esterno offensivo è nei radar rossoneri da tempo. Già questa estate Maldini e Massara hanno sondato il terreno con il club inglese per poi virare successivamente su De Ketelaere. Ziyech è il giocatore giusto che serve a Pioli per potenziare decisamente la fascia destra. Il progetto è chiaro da tempo, anche se le difficoltà operative non mancano. Il Milan sarebbe intenzionato a proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto, il Chelsea preferirebbe una soluzione a titolo definitivo.

E poi c’è la questione ingaggio, che non è di poco conto. Ziyech guadagna intorno ai 6 milioni di euro e questo è un altro ostacolo. Per sistemare il tutto servirebbe anche uno sforzo del giocatore. Insomma il Milan ci proverà per aumentare il livello qualitativo e tornare in piena corsa per lo scudetto.