Calciomercato Milan: il piano del club rossonero per Adli

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste non dovrebbe esserci quella di Adli, destinato a restare almeno fino a giugno.

Come riportato da Tuttosport il centrocampista, nonostante sia stato impiegato pochissimo nella prima parte della stagione, è destinato a restare nella rosa di Stefano Pioli.