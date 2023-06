Calciomercato Milan: i perchè dell’operazione Romero

Il Milan ha definito sul mercato l’operazione Romero. Ecco perchè i rossoneri hanno scelto di puntare sul giovane argentino

secondo quanto riportato da Antonio Vitiello si tratta di un’opportunità di mercato. Arriveranno altri giocatori più pronti nel suo ruolo. Sarà in ritiro e verrà valutato, poi si deciderà di cederlo in prestito o tenerlo in rosa. Operazione in stile Kalulu, ma è un 18enne che può crescere e fare bene, seguito da tempo dal reparto scout rossonero