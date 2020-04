Calciomercato Milan: per la difesa resta vivo un sogno

Calciomercato Milan: per la difesa il club rossonero starebbe tenendo sempre aperta la finestra ad un clamoroso, quanto grande ritorno

Il Milan vorrebbe confermare Simon Kjaer in vista della prossima annata. Servirebbero circa 3 milioni di euro per riscattarlo dal Siviglia. L’intesa con Alessio Romagnoli è buona, però, all’ex Sampdoria servirebbe a fianco un top player per continuare la crescita.

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi starebbe tenendo sempre aperta la finestra a Thiago Silva, difensore centrale del Paris Saint Germain, ex rossonero nella stagione 2009/2012.