Calciomercato Milan: per Junior Firpo spunta una concorrente

Junior Firpo è nel mirino del Milan. Il giocatore piace moltissimo ai rossoneri, che lo vorrebbero come vice Theo Hernandez. Occhio però…

Il Milan è forte su Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe intenzionato a portarlo a Milanello in prestito con diritto di riscatto nel ruolo di vice Theo Hernandez.

Come riporta La Nazione in edicola questa mattina, sul giocatore ci sarebbe forte concorrenza anche della Fiorentina, che non avrebbe ancora definito il futuro di Biraghi.