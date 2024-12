Calciomercato Milan, Pedullà ironizza: «Rinnovi pronti e veline inutili». L’attacco del giornalista

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato, ironizzando, gli imminenti rinnovi di Reijnders e Maignan

Anche Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato gli imminenti rinnovi nel calciomercato Milan di Maignan e Reijnders:

PAROLE – «Veline è un programma creato da Antonio Ricci con protagonisti e comparse anche nel mondo del calcio attuale. Ci spieghiamo: risulta come minimo bizzarro che i rinnovi di Maignan e Reijnders fino al 2029 (con adeguamento e senza clausola) vengano distribuiti come se fosse un passaparola proprio nella sera dell’ennesima contestazione alla proprietà del Milan. Oltretutto si tratta di notizia stranote, confermate nei giorni scorsi dai diretti interessati o da chi li assiste, semplicemente in attesa di un comunicato. Ma alle Veline questo non interessa, hanno ripetuto la stessa cosa collegandosi contemporaneamente nel giro di venti minuti, missione compiuta. Se appena una sola volta lasciassero quel ruolo per dedicarsi a una minima – costruttiva – critica nei riguardi del club sarebbe un enorme passo avanti. Ma non siamo troppo convinti, lo dicono i fatti, che questo esercizio appartenga al loro repertorio. In fondo, non sarebbero Veline».