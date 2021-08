Calciomercato Milan, pazza idea dalla Sampdoria: sarà il dopo Castillejo

Calciomercato Milan, dalla Sampdoria un’ipotesi last minute, è l’alternativa se dovesse partire Samu Castillejo

Il Milan punta su un giocatore della Sampdoria come idea last minute di calciomercato. Le voci su un possibile addio di Samu Castillejo direzione Spagna non lasciano immobili i rossoneri.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Diavolo si muove in casa blucerchiata per Antonio Candreva, che potrebbe valutare un addio ai doriani.