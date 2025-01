Calciomercato Milan, offerta da urlo per Pavlovic! Furlani prende nota, va risolto questo aspetto

Condividi via email

Calciomercato Milan, il Fenerbahce fa sul serio per Pavlovic: offerta ufficiale recapitata a Furlani per il difensore serbo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha ricecuto un’importante offerta per uno dei suoi calciatori considerati in uscita già a gennaio.

Pavlovic ha richieste. Mourinho ha fatto recapitare una proposta sui 20M più bonus. Resta da vedere se il serbo dirà di sì (neppure lui è entusiasta di lasciare Milano): ha interessamenti anche da una squadra inglese e una tedesca. Un’asta non dispiacerebbe al Milan.