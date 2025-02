Calciomercato Milan, sentite Pastore: «Si sono mosse le squadre che hanno sbagliato in estate»

Calciomercato Milan, Pastore è intervenuto in esclusiva a InterNews24. Il noto giornalista ha commentato così le mosse dei rossoneri

Giuseppe Pastore, in esclusiva a InterNews24, ha parlato del calciomercato delle squadre di Serie A, come assolute protagoniste ha scelto Milan e Juventus.

LE SUE PAROLE – «Si son mosse le squadre che hanno sbagliato in estate, Milan e Juve. I rossoneri hanno ammesso di aver sbagliato il mercato estivo , perché Morata è andato via, han preso un terzino destro dopo l’acquisto di Emerson Royal, mentre i bianconeri si stanno muovendo in maniera confusa, a parte Kolo Muani, sono arrivati giocatori in difesa come Veiga, Kelly, che sicuramente non sono prospetti che sposteranno gli equilibri, ma rinforzano la difesa, visto gli infortuni di Bremer e Cabal. I rossoneri hanno gettato una base per l’anno prossimo, a patto che gli acquisti invernali impattino come si spera nell’immediato, vedi i vari Gimenez e Joao Felix, anche se in prestito. Si tratta di giocatori che devono essere pronti subito. Sarà comunque una bella sfida per Conceicao».

