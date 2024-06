Calciomercato Milan: passi AVANTI dell’Atalanta per Zaniolo, la rivale non molla

Continua la sfida tra Atalanta e Fiorentina per riportare Zaniolo, accostato al calciomercato Milan, in Italia

L’Atalanta è più vicina a Zaniolo, giocatore del Galatasaray, al rientro dal prestito all’Aston Villa dell’ultima stagione. Per l’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei piccoli passi avanti rispetto a ieri per riportarlo in Italia.

Il club bergamasco rimane quindi in vantaggio nella corsa al giocatore sulla Fiorentina, che però continua a non mollare.