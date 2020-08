Calciomercato Milan, ottimismo per Bakayoko: non esclude Tonali

Calciomercato Milan, secondo quanto affermato da Tuttosport c’è ottimismo per il ritorno di Temoué Bakayoko al Milan (che non esclude Tonali)

Calciomercato Milan, c’è ottimismo per il ritorno di Temoué Bakayoko al Milan: il centrocampista francese ha raggiunto l’accordo con il club rossonero, mentre resta ancora da definire quello con il Chelsea.

Il nodo da sciogliere riguarda il riscatto in favore del Milan da fissare: il Chelsea vorrebbe 30 milioni di euro, il Milan vorrebbe scendere un po’ alzando magari la spesa iniziale del prestito oneroso. Secondo quanto filtra da Casa Milan, il ritorno di Bakayoko non escluderebbe in alcun modo l’arrivo di Sandro Tonali in rossonero.