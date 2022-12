Calciomercato Milan: osservato un attaccante del Montpellier

Il Milan continua a guardare al futuro e ai giovani. In tal senso oltre a Openda si guarda anche in casa Montpellier

Il Milan continua a guardare al futuro e ai giovani. In tal senso oltre a Openda si guarda anche in casa Montpellier:

Nello specifico, come riportato da Calciomercato.com, Elye Wahi, attaccante classe 03’ , sta impressionando gli osservatori del Milan. Con il suo agente Jorge Mendes è stata fatta una chiacchierata esplorativa, Wahi può diventare una opzione per il futuro perché ha caratteristiche diverse rispetto a Lazetic, altro talento sul quale il Milan fa grande affidamento per il futuro.