Calciomercato Milan: prove d’intesa con Okafor

Tra i nomi accostati al Milan in ottica mercato c’è quello di Okafor. Ecco le ultime notizie sulla trattativa:

come riporta Calciomercato.com il giocatore ha mandato segnali di grande apprezzamento all’interesse del Milan, chiedendo al suo agente di approfondire la situazione. Noah vuole lasciare il Salisburgo per passare in un top club già a partire dalla prossima stagione. Dal canto suo il club austriaco ha fissato in 35 milioni di euro il valore del cartellino dell’ex Basilea.