Calciomercato Milan, Okafor ad un passo dal Napoli: contatto decisivo, si chiude con questa formula. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan, a meno di otto ore dalla chiusura della sessione invernale, è letteralmente scatenato. Joao Felix è ad un passo dal vestire la maglia rossonera con la formula del prestito secco da due milioni di euro e, Okafor, al Napoli.

Il calciatore svizzero, come riportato da Matteo Moretto si trasferirà in Campania con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: manca l’ultimo okay per organizzare le visite mediche.