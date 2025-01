Condividi via email

Calciomercato Milan, le ultime sulla cessione di Okafor: c’è da limare quest’aspetto. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Noah Okafor si appresta a salutare il Milan, ma non si concluderà oggi l’operazione con il Lipsia. Fino ad ora, infatti, come riportato da Sky Sport DE non è ancora stato trovato un accordo definitivo.

Tuttavia, l’affare non è saltato: Noah Okafor vuole ancora trasferirsi in Germania al Lipsia e c’è già un accordo verbale. Sono previsti ulteriori aggiornamenti già in questa serata