Calciomercato Milan: occhi in Premier League, nome nuovo per il centrocampo

Gli occhi del calciomercato Milan si spostano sulla Premier League. Nome nuovo per il centrocampo rossonero

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un centrocampista e il profilo giusto potrebbe arrivare dall’Inghilterra e più precisamente dalla Premier League con le coordinate focalizzate sulla città di Londra.

Come riportato da TMW il club rossonero avrebbe messo nel mirino Pierre Emile Hojbjerg che in estate potrebbe lasciare il Tottenham. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025 e non sembrano esserci più i margini per un rinnovo