Calciomercato Milan, i rossoneri pronti a tutto per Thuram! Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri spingono per Marcus Thuram: c’è grande ottimismo per l’arrivo del francese

Marcus Thuram è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Come riferito da Relevo, in particolare da Matteo Moretto, i rossoneri stanno facendo di tutto per convincere il francese al trasferimento a Milanello.

La risposta dell’attaccante è attesa per la prossima settimana: si respira grande ottimismo.