Calciomercato Milan: obiettivo riscatto Rebic e idea Milenkovic

Calciomercato Milan: il club rossonero oltre a seguire accuratamente il riscatto di Rebic, starebbe pensando anche a Milenkovic

Il Milan vorrebbe riscattare Ante Rebic, attualmente rossonero ma di proprietà dell’Eintracht Francoforte. La Fiorentina, che ha diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore, non ha intenzione di rimetterci nemmeno un euro.

Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi deve cercare una quadra con la società tedesca per il croato e la conseguente cessione di André Silva. Inoltre, stando a quanto riporta Tuttosport, il Milan sarebbe interessato anche al cartellino di Milenkovic. Il difensore della Viola avrebbe oltretutto lo stesso agente di Rebic: insomma un triangolo di mercato che la società milanista non vuole assolutamente perdere.