Calciomercato Milan, è lui l’obiettivo in difesa!: «Ci vediamo a giugno». Furlani in pressing, cosa può succedere

Calciomercato Milan, Alessandro Buongiorno resta il grande obiettivo dei rossoneri per la difesa della prossima stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha da tempo individuato quello che sarà il primo obiettivo per rinforzare la difesa a partire dalla prossima estate.

La dirigenza rossonera vuole chiudere il colpo Alessandro Buongiorno, centrale del Torino trattato da Diavolo anche lo scorso gennaio e con una valutazione di 35 milioni di euro. Il centrale ha espresso pieno gradimento al trasferimento a Milanello e lo stesso Cairo sa che la prossima potrebbe essere l’occasione giusta per far partire il ragazzo. Furlani resta in costante pressing.