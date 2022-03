Calciomercato Milan, obiettivo Belotti: Vagnati prepara il post Gallo

Calciomercato Milan – Intreccio di mercato che vede protagoniste Milan, Inter e Torino

Sfumata ogni ambizione europea, in casa Torino si pensa già al 2023. L’addio quasi certo di Belotti lascerebbe un vuoto importante in attacco, il punto debole della squadra di Juric. Sul Gallo, rimane forte l’interesse del Milan.

Secondo Tuttosport, la società granata starebbe pensando ad Andrea Pinamonti. Il centravanti dell’Empoli è di proprietà dell’Inter, che eventualmente lo utilizzerebbe come pedina per scavalcare la concorrenza mondiale per Bremer.