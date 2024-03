Calciomercato Milan, caccia a un nuovo regista: i tre NOMI sul taccuino di Moncada in vista della prossima estate

Non solo la ricerca di un nuovo attaccante, tra gli obiettivi dichiarati del calciomercato Milan per la prossima estate c’è anche l’inserimento in rosa di un nuovo centrocampista con caratteristiche più difensive.

A riportarlo è Tuttosport, che svela anche i tre obiettivi su cui sta lavorando la dirigenza rossonera: si tratta di Amrabat del Manchester United ma di proprietà della Fiorentina, Renato Veiga del Basilea e Walace dell’Udinese.