Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa! Può arrivare dalla Premier League

Tra le priorità del calciomercato del Milan a gennaio c’è sicuramente quella di intervenire in difesa: spunta un nome nuovo dalla Premier

Il calciomercato Milan vuole intervenire con decisione nella prossima sessione di gennaio per rinforzare la difesa, ruolo maggiormente colpito dall’emergenza infortuni. Non solo il possibile rientro anticipato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal tra i piani dei rossoneri.

Come riferisce il giornalista Matteo Moretto su X, l’ultimo nome per il reparto arretrato arriva dalla Premier League. Thilo Kehrer, centrale tedesco del West Ham sarebbe stato proposto ai rossoneri. Da capire se Furlani deciderà o meno di affondare il colpo per il classe ’96.